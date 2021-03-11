На должность руководителя Конотопской окружной прокуратуры назначили роменчанина Сегодня, 17 марта, заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры Игорь Сидоренко представил коллективу Конотопской окружной прокуратуры нового руководителя - Александра Ковтуна.

Поздравляя с назначением, Игорь Сидоренко выразил уверенность, что большой опыт в органах прокуратуры поможет Александру Ковтуну организовать работу и добиться вместе с коллективом необходимых результатов. В свою очередь новоназначенный руководитель поблагодарил руководство прокуратуры за оказанное доверие.

Справка

Ковтун Александр Николаевич родился в 1977 году в г. Ромны. В 2002 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора г. Ромны. В Роменской прокуратуре Александр Николаевич работал в течение 19 лет. Предыдущая занимаемая должность - заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры.