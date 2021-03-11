В Сумах под «Евробазаром» обокрали машину (видео) 16 марта возле «Евробазара» неизвестные обокрали автомобиль, осталенный владельцами буквально на минуту.

Кража попала на камеры видеонаблюдения.

«Вчера вечером в 16.36 подъехали с женой и ребенком на «Евробазар2», зашли на 1 минуту убедиться, что все закрыто и вышли, в это время из машины украли кошелек с документами на авто, водительским удостоверением и карточками. Денег в нем было немного 300-400 грн, и на заднем сиденье была старая куртка. На видео четко видно, что орудовало двое парней. Может кто-то найдет документы, тел. 0953847267. Будьте внимательны в таких местах, прошу распространить информацию», - сообщил потерпевший мужчина, пишет 0542.ua.