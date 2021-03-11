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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:49213

Сумчане стартовали в Студенческой лиге Украины по волейболу с победы

16 марта на базе СумГУ стартовали зональные соревнования Студенческой лиги Украины по волейболу среди мужских команд.

Кроме СумГУ, за выход в финальный этап поспорят также два столичных коллектива - НУФВСУ и НУБиП.

В матче открытия хозяева встретились со студентами Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Несмотря на неудачный старт (22:25), подопечные Владимира Бабкова в следующих трех сетах не имели особых проблем с соперником и праздновали победу СумГУ - НУФВСУ 3:1 (22:25; 25:10; 25:17; 25:18).

В среду киевляне сыграют очную встречу, а в четверг хозяева попытаются решить задачу выигрыша домашних зональных соревнований.

Спорт
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