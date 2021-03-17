На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 17 марта в Сумской области 51804 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 283 человек (Белопольский район - 1, Великописаревский район - 7, Глухов – 14, Глуховский район - 1, Конотоп - 10, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 5, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 16, Роменский район - 2, Сумы - 190, Сумской район - 16, Тростянецкий район - 2, Ямпольский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 735 летальных случая, из них за минувшие сутки - 7 (Белопольский район - 2, Конотоп - 2, Лебедин - 1, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47680 человек, из них за минувшие сутки - 166 (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 13, Лебедин – 15, Лебединский район - 2, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 7, Ромны - 7, Роменский район - 1, Сумы - 74, Сумской район - 7, Шостка - 30).