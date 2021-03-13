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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:41191

В Сумах провели открытое первенство области по шашкам

13-14 марта в Сумах прошли соревнования открытого первенства области по шашкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек.

По результатам, среди мужчин преимущество имели представитель Шостки Владислав Зимовец и Игорь Обелец (Харьковская обл.). Они набрали по 13 очков из 14 возможных, победив всех своих соперников и закончив вничью игру между собой. По дополнительным показателям Зимовец стал первым, Обелец - вторым. На третьем месте - Виталий Марченко из Сум, набравший 9 очков.

Одинаковый результат среди женщин показали Надежда Настасенко (Сумы) и представительница Шостки Лидия Шкребень. По дополнительным показателям Надежда получила первое место, Лидия - второе.

Среди девушек победу праздновала Дарья Моторина, а Настя Самбур была второй (обе - Шостка). Третьей стала Лиза Щербак (Харьковская обл.). Представитель Шостки Александр Листунов признан лучшим среди игроков с ограниченными возможностями, пишет Шостка.инфо.

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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