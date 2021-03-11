Сумские биатлонисты с медалями в смешанных эстафетах В Тысовце завершился юношеский чемпионат Украины по биатлону.

В последний день бежали смешанные эстафеты в трех возрастных категориях. Среди старших юношей и девушек сумчане стали вторыми – Ева Мартыненко, Валерия Мартыненко, Александр Штань и Даниил Редька, и третьими – Алина Еременко, Екатерина Мурза, Сергей Супрун и Владислав Чихар. У средних наши также взяли две медали: «золото» у Анны Дедушевой, Ксении Кравченко, Дениса Редьки и Богдана Борковского, «серебро» у Софии Тихоновой, Дианы Громак, Андрея Мороза и Дмитрия Саврацкого. Среди младших сумчан стали чемпионами – Полина Пуцко, Ирина Шевченко, Святослав Ершов и Александр Биланенко.

В общекомандном зачете Сумская область стала первой, опередив черниговцев и киевлян.