В Сумах пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся с места аварии Сумские патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 16 марта на улице Горького. Водитель автомобиля Nissan, не придерживаясь безопасной скорости в движении и безопасной дистанции, совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti. Мужчина вышел из машины, осмотрел оба транспортных средства, а затем, как ни в чем не бывало поехал прочь.

Водитель Chevrolet сразу же сообщил о происшествии на линию 102. Патрульные, приехавшие на место ДТП и установив все обстоятельства, начали поиски водителя, который место происшествия оставил.

Через час стражи порядка разыскали участника ДТП возле одного из домов на улице Труда. Им оказался 38-летний житель областного центра. Стражи порядка выяснили, что тот лишен права управления. К тому же во время общения стражи порядка вновь обнаружили у него признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался в присутствии свидетелей.

На мужчину патрульные составили административные материалы:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП;

- ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП;

- ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП;

- ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения, повторно в течение года) КоАП.