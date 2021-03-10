В Сумах пропала 14-летняя школьница Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю Александру Бровко.

Работники Сумского районного управления полиции устанавливают местонахождение 14-летней девушки, которая сегодня пошла в школу и до настоящего времени домой не вернулась.

На вид Александре: 16 лет, рост около 155-165 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, русые. Была одета в серую шапку, черную куртку, темные джинсы, черные ботинки на платформе. Особые приметы: носит очки для зрения.

Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Александры Бровко, просьба сообщить об этом в Сумское районное управления полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.