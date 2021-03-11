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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове провели чемпионат Сумщины по пауэрлифтингу

13 марта в Глухове прошел чемпионат Сумской области по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп.

Соревновались спортсмены из Сум, Глухова, Кролевца и Путивля.

Результаты соревнований:

Ветераны возрастная группа М1:

До 83 кг 1 место занял Сусло Юрий (Кролевец) с суммой троеборья 540 кг.

Ветераны возрастная группа М3:

До 83 кг 1 место занял Скорик Владимир (Сумы) - результат 255 кг.

Среди девушек в в/к до 63 кг 1 место заняла Резник Ольга - сумма троеборья 202,5 кг.

В в/к до 72 кг 1 место заняла Курган Анна - сумма 225 кг, 2 место - Лапченко Алла - сумма 182,5 кг.

Среди юниорок в в/к до 57 кг 1 место заняла Поцелуева Екатерина (Глухов) с суммой троеборья 260 кг. 2 место заняла Сазонова Мария (Глухов) с результатом 230 кг.

В в/к до 63 кг 1 место заняла Иванова Наталья - сумма 287,5 кг.

В в/к до 72 кг 1 место заняла Крапивна Екатерина - сумма 245 кг.

Среди женщин в в/к до 57 кг 1 место заняла Цявук Наталья - сумма троеборья 155 кг.

В в/к до 63 кг 1 место заняла Корнилова Дарья - сумма 300 кг.

В в/к до 72 кг 1 место заняла Алисименко Виталия с результатом 315 кг.

В в/к до 84 кг 1 место заняла Гуляева Анна - сумма 355 кг.

Среди юношей в в/к до 40 кг 1 место занял Пастухов Степан (Кролевец) с суммой троеборья 145 кг.

В в/к до 46 кг 1 место занял Дмтрик Эльдар с результатом 175 кг.

В в/к до 49 кг 1 место занял Джураев Павел (Кролевец) с результатом 320 кг. 2 место - Бакляк Артем - результат 252,5 кг. 3 место - Дзюба Максим (Кролевец) - результат 170 кг

В в/к до 53 кг 1 место занял Колтаков Владимир (Глухов) с результатом 242,5 кг.

В в/к до 59 кг 1 место занял Сусло Антон (Кролевец) - сумма 355 кг. 2 место - Гурин Иван (Кролевец) - результат 297,5 кг.

В в/к до 66 кг 1 место занял Лисненко Денис с результатом 405 кг. 2 место - Матюшенко Андрей - результат 380 кг. 3 место - Дугин Михаил (Путивль) - результат 345 кг

В в/к до 74 кг 1 место занял Матиешин Евгений с результатом 467,5 кг. 2 место - Мазный Павел - результат 435 кг. 3 место - Филипенко Егор - результат 395 кг.

Среди юниоров в в/к до 59 кг 1 место занял Пугаев Александр - сумма троеборья 340 кг.

В в/к до 66 кг 1 место занял Стожок Денис (Кролевец) - сумма 335 кг.

В в/к до 74 кг 1 место - Пугаев Илья - сумма 437,5 кг.

В/к до 83 кг 1 место - Слабко Антон, результат 577,5 кг. 2 место - Буланов Алексей - результат 570 кг. 3 место - Золотарев Давид (Глухов) - результат 492,5 кг.

В/к до 93 кг 1 место - Долженко Марк (Глухов) - результат 615 кг. 2 место - Гагин Дмитрий - результат 605 кг. 3 место - Лелюх Александр - результат 585 кг.

В/к до 105 кг 1 место - Колтаков Иван (Глухов), результат 530 кг.

В/к 105+ кг 1 место - Лобода Дмитрий (Кролевец), результат 670 кг.

Мужчины:

в/к до 74 кг 1 место - Анцибор Сергей - результат 430 кг.

в/к до 83 кг 1 место - Резниченко Вадим - результат 575 кг. 2 место - Кириченко Вячеслав (Глухов), результат 500 кг.

в/к до 93 кг 1 место - Зинченко Александр (Глухов) - результат 460 кг.

в/к до 105 кг 1 место - Касьяненко Сергей - результат 535 кг. 2 место - Абрамчук Роман (Глухов) - результат 490 кг.

в/к до 120 кг 1 место - Якубец Дмитрий - сумма 372,5 кг.

С использования экипировки:

Юноши в/к до 59 кг 1 место - Михайленко Роман (Кролевец) - сумма 215 кг.

в/к до 83 кг 1 место - Жижневский Олег (Кролевец) - сумма 400 кг.

Мужчины:

в/к до 74 кг 1 место - Степанов Андрей (Глухов) - сумма троеборья 670 кг.

в/к до 120 кг 1 место - Иванченко Игорь (Глухов) - сумма троеборья 670 кг.

Спорт
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