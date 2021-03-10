В Сумах суд отказал бывшим машиностроителям в удовлетворении иска о банкротстве предприятия Суд отказал бывшим работникам ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в удовлетворении иска о банкротстве общества.

Такое решение 16 марта принял судья Хозяйственного суда Сумской области, пишет Суспільне.

Сумма долгов невыплаченной заработной платы, которые требовали вернуть истцы – 1,18 млн гривен. Сейчас должник погасил из них 153 тыс. гривен. В суд просить банкротства завода пошли 17 человек.

Эти работники, с которыми завод не рассчитался по заработным платам, отсудили свои средства и получили решение Ковпаковского суда, рассказал представитель истцов Дмитрий Супрун.

«Однако выполнение решений не происходило достаточно длительное время, поскольку исполнительная служба не может выполнить, из-за препятствования самим должником. 17 человек объединились, подали заявление. Всех лиц более 100, кто не получил заработную плату и общий долг - более 6 млн. Если бы была открыта процедура, то погашали бы уже всем рабочим, а не только этим», - сказал Супрун.

По словам Дмитрия Супруна, пока из более миллиона долга выплатили людям 153000 грн. Представительница общества в суде, Лидия Похилько, не соглашалась с поданным иском.

«Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет 364 млн 667 тыс. грн. В том числе задолженность по налогам 288 млн 555 тыс. грн. У должника также имеется имущество на общую сумму 140 млн 112 тыс. и имеющаяся дебиторская задолженность, которая составляет 1 млрд 479 млн 211 тыс. То есть дебиторская задолженность перекрывает все обязательства кредитора на сегодня», - сказала Похилько.

Это было третье заседание в этом деле. Нынешнее решение сказали частично - вступительную и его резолютивную часть.

«Руководствуясь статьями 234, 235 Хозяйственно-процессуального кодекса постановил отказать в открытии производства по делу о банкротстве и привести к ответственности «Сумское НПО». Постановление может быть обжаловано в Северный апелляционный хозяйственный суд в течение 10 дней со дня составления полного текста решения», - говорится в постановлении .

По словам Дмитрия Супруна, будут ли подавать апелляцию, или подавать новый иск, будут решать после получения полного текста решения суда. Представительница ООО «Сумское НПО» также сказала журналистам, что комментировать решение будет после того, как ознакомятся с полным текстом решения суда. Также в Хозяйственном суде должны рассмотреть дело о банкротстве акционерного общества «Сумское НПО» Оно сейчас в кассации в Верховном суде.