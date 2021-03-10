Российской стороне направлено требование сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом

После чего он вернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства.
По данному случаю ГПСУ немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению.
Сейчас ожидается ответ от пограничников России. По данному факту Государственная пограничная служба Украины также немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.