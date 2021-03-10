В Сумах создадут еще одну комиссию по выплате задолженности экс-работникам Сумского НПО

Люди рассказали, что суд постановил вернуть им деньги, но решения должник не выполняет. Бывшие работники требуют выполнить решение судов по возврату долгов по зарплатам и прибегают к кардинальным действиям - пикетируют органы местной власти, правоохранительные структуры, перекрывают дороги. Но ситуация почти не двигается. Сейчас долги перед заводчанами на предприятии составляют 236 млн грн.
Виктор Федорченко выслушал представителей инициативной группы и пообещал встретиться с руководством предприятия, исполнительной службы, прокуратуры, создать комиссию, которая бы разработала алгоритм первоочередных действий по возврату людям зарплатных долгов, сообщает сайт облсовета.