В Сумах создадут еще одну комиссию по выплате задолженности экс-работникам Сумского НПО Делегация бывших «фрунзенцев» пришла к главе Сумского областного совета Виктору Федорченко с просьбой помочь в ситуации по выплате работникам предприятия задолженности по заработной плате.

Люди рассказали, что суд постановил вернуть им деньги, но решения должник не выполняет. Бывшие работники требуют выполнить решение судов по возврату долгов по зарплатам и прибегают к кардинальным действиям - пикетируют органы местной власти, правоохранительные структуры, перекрывают дороги. Но ситуация почти не двигается. Сейчас долги перед заводчанами на предприятии составляют 236 млн грн.

Виктор Федорченко выслушал представителей инициативной группы и пообещал встретиться с руководством предприятия, исполнительной службы, прокуратуры, создать комиссию, которая бы разработала алгоритм первоочередных действий по возврату людям зарплатных долгов, сообщает сайт облсовета.