Под Сумами столкнулась легковушка и автогрейдер Патрульные составили админпротокол на водителя автогрейдера.

15 марта, около 16.00, патрульные получили сообщение о ДТП на 12-м километре автодороги национального значения Н 12 «Сумы-Полтава».

Выяснилось, что водитель, управляя автогрейдером, при движении задним ходом на перекрестке не убедился, что его действия будут безопасными, после чего допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-21063. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автогрейдера патрульные составили админматериалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.