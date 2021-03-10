На Сумщине разоблачена схема реализации некачественных нефтепродуктов через АЗС Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры прекращена реализация некачественных нефтепродуктов через автозаправочные станции (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица общества с ограниченной ответственностью наладили сбыт топлива сомнительного качества. Согласно заключению специалистов, образцы топлива не соответствуют требованиям Государственных стандартов Украины.

Во время обысков 16 марта 2021 года на автозаправочных станциях изъято более 24 тыс. литров топлива и резервуары для его хранения. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 2,1 млн грн.

Противоправную деятельность лиц прекращено сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.