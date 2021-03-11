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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:29188

Молодь Сум запрошують взяти участь у програмі медіаграмотності “Розумію"

Для тих, хто розуміє важливість протистояння пропаганді та брехні в місцевому медіапросторі, розвитку своєї спільноти та постійного пошуку шляхів реалізації нових ідей, оголошено програму медіаграмотності.

Програма медіаграмотності “Розумію” шукає лідерів та лідерок громад та локальних спільнот, які хочуть наповнювати медіа-простір своїх міст якісною та правдивою інформацією та створювати екологічне медійне середовище.

Ця можливість для тих, хто прагне розвивати та поширювати медіаграмотность на Сході України через підтримку спільноти молодих креативних людей, що викривають хибну та маніпулятивну інформацію.

Із квітня по липень на учасників програми чекають:
- Медіатабір – 9-11 квітня – триденний офлайн-тренінг для випрацювання інструментів медіаграмотності, критичного мислення та продюсування свого медійного каналу;
- Три онлайн-сесії 15, 22 та 29 квітня для кращого розуміння контентотворення, сторітелінгу та вмінь ділитися своїми навичками медіаграмотності.
- Серія воркшопів – равень-червень – для створення власного контенту із підтримкою супервізорів
- Святкування досягнутих успіхів та результатів 2 липня на онлайн-зустрічі.

До участі запрошується активна молодь (14-20 років) зі Сходу України, а саме Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей.

Більше деталей на сторінці у Facebook.

Усім медіа-екологам потрібно зареєструватися за цим посиланням
Із запитаннями звертайтеся електронною за адресою tateishvili@insha-osvita.org.

Дедлайн подачі заявок – 20 березня 2021

Результати відбору будуть оголошені 25 березня 2021

Програму реалізує ГО “Інша Освіта” в партнерстві з DW Deutsche Welle та за дружньої фінансової підтримки Федерального міністерства для економічної співпраці та розвитку.

Общество
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10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
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20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
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15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
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13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
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Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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