Экс-заместитель директора департамента инфраструктуры Сум будет строить и поднимать ЖКХ в Ахтырке

Новый руководитель уже подписал представление о награждении работников управления ко дню профессионального праздника Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, который будут отмечать 21 марта, пишет okhtyrka.net.
О Евгения Дамове известно, что он 1987 г.р., имеет юридическое образование, работал начальником юридического отдела в Сумском городском совете, заместителем директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета, был главой правления ОО «Сумчане», работал в отделении Фонда госимущества. Женат, трое детей.
Сегодня, 13 июля, Заречный районный суд города Сумы остановил ряд решений исполкома, которыми утверждены временные тарифы для сумских жэков....
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