Экс-заместитель директора департамента инфраструктуры Сум будет строить и поднимать ЖКХ в Ахтырке Новым руководителем управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского городского совета стал сумчанин Евгений Дамов.

Новый руководитель уже подписал представление о награждении работников управления ко дню профессионального праздника Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, который будут отмечать 21 марта, пишет okhtyrka.net.

О Евгения Дамове известно, что он 1987 г.р., имеет юридическое образование, работал начальником юридического отдела в Сумском городском совете, заместителем директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета, был главой правления ОО «Сумчане», работал в отделении Фонда госимущества. Женат, трое детей.