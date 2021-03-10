Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:37258

Жителя Сумщины пытались завербовать ФСБшники

По результатам собранных доказательств Сумской областной прокуратурой 15 марта жителю Сумской области сообщено о подозрении в приготовлении к совершению умышленных действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины (ч. 1 ст.14, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый систематически ездил на территорию Российской Федерации для приобретения горюче-смазочных материалов. Во время очередного пересечения границы в пункте пропуска мужчину пригласили в административное здание, где оперативный сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации начал угрожать ему конфискацией авто и уголовной ответственностью, если тот откажется выполнять поставленные задачи. От мужчины требовали собрать информацию об общественной организации, членом которой он был, о воинской части, которая дислоцируется в городе, местных властях и правоохранительных органах. Сначала он дал кураторам согласие выполнить их преступные задачи, однако, когда получил дополнительные указания, решил отказаться, при этом обратился в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

Поскольку мужчина во исполнение преступной задачи представителей иностранной организации никаких действий не совершил и добровольно заявил органам Службы безопасности Украины о своей связи с ними и о полученном задании, он подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Досудебное следствие проведено следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:25
Под Сумами столкнулась легковушка и автогрейдер
Сегодня 17:21
На Сумщине разоблачена схема реализации некачественных нефтепродуктов через АЗС
Сегодня 17:10
Российский вертолет пересек сумскую границу (+видео)
Сегодня 17:00
Экс-заместитель директора департамента инфраструктуры Сум будет строить и поднимать ЖКХ в Ахтырке
Сегодня 16:53
Жителя Сумщины пытались завербовать ФСБшники
Сегодня 16:37
Ветераны АТО собираются на митинг против губернатора Хомы
Сегодня 16:33
В Ахтырке поймали наркодилера
Сегодня 15:48
В Шостке у студентки в общежитии украли мобильный телефон
Сегодня 15:43
В Сумах дали 10 лет за решеткой за убийство
Сегодня 15:23
На Сумщині започатковано навчання старост
Сегодня 15:18
В Сумах маршрутка чуть не сбила на переходе людей (видео)
Сегодня 15:05
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що варто знати коли, турбують колектори
Сегодня 15:00
Жители Сумщины, получавших субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Сегодня 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Сегодня 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Сегодня 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
Вчера 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 14:58
Во что одевать новорожденного
Вчера 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Вчера 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.