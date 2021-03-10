Ветераны АТО собираются на митинг против губернатора Хомы В среду, 17 марта, в Сумах пройдет мирная акция против создания главой Сумской ОГА Василием Хомой Координационного совета участников боевых действий с включением в него поклонников русского мира.

Об этом в Фейсбуке написал сумчанин Александр Солоников.

«Информация для всех участников АТО / ООС и членов семей погибших бойцов Сумщины! Завтра, 17.03.2021 года, в 10-00, под стенами Сумской областной государственной администрации планируется проведение мирной акции по недопущению создания главой ОГА Хомой В. В. Координационного совета участников боевых действий..., в который вместе с участниками войны за независимость Украина включены странным образом представители различных общественных организаций, которые открыто поддерживали, и думаю и поддерживают в настоящее время страну агрессора!

Также предложим нашему руководителю ОГА, на 7-й год войны, все же разработать программу соцподдержки семей погибших бойцов, и областную программу по предоставлению единовременной помощи участникам АТО / ООС и семьям погибших бойцов на приобретение жилья (такая как уже действует в г. Сумы).

Просим участников АТО / ООС и членов семей погибших бойцов поддержать своим присутствием данную акцию по максимуму! Ниже изложен весь текст с нашими требованиями к главе ОГА. Просим не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные мероприятия! Данную информацию распространяем между участниками АТО и ООС!», - написал он.