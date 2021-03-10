В Шостке у студентки в общежитии украли мобильный телефон

В полицию Шостки с заявлением о краже обратилась несовершеннолетняя студентка одного из учебных заведений города. Она рассказала, что оставила на кухне общего пользования общежития свой телефон на зарядке, а через некоторое время обнаружила его исчезновение.
Опросив жителей общежития, ювенальные полицейские установили причастность к краже 17-летнего ученика этого же учебного заведения.
Как выяснилось, похищенный «мобильный» парень успел продать, а вырученные средства потратил на свои нужды.
Правоохранители нашли, изъяли и вернули владелице ее «мобильный». По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.