В Шостке у студентки в общежитии украли мобильный телефон Воспользовавшись удачным моментом, злоумышленник украл из кухни общежития чужой «мобильный», который владелица опрометчиво оставила без присмотра.

В полицию Шостки с заявлением о краже обратилась несовершеннолетняя студентка одного из учебных заведений города. Она рассказала, что оставила на кухне общего пользования общежития свой телефон на зарядке, а через некоторое время обнаружила его исчезновение.

Опросив жителей общежития, ювенальные полицейские установили причастность к краже 17-летнего ученика этого же учебного заведения.

Как выяснилось, похищенный «мобильный» парень успел продать, а вырученные средства потратил на свои нужды.

Правоохранители нашли, изъяли и вернули владелице ее «мобильный». По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.