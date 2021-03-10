В Сумах дали 10 лет за решеткой за убийство Сумской областной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина 46-летнего мужчины в убийстве.

Событие произошло 15 февраля 2017 года в с. Степановка Бурынского района. Двое односельчан в доме потерпевшего били табак и употребляли спиртные напитки. Когда мужчины были уже изрядно навеселе, между ними возник спор. Чтобы убедить хозяина в своей правоте, гость дважды ударил оппонента по голове металлическим устройством для измельчения табака. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По приговору Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы. Сумской апелляционный суд оставил решение без изменений. Приговор человек ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.