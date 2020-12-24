На Сумщині започатковано навчання старост Служба зайнятості Сумщини спільно з регіональною асоціацією міст України вчить старост.

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з Державним навчальним закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» започаткували навчальні семінари для старост.

- Староста – важливий учасник процесу розвитку місцевого самоврядування, - зауважує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Адже саме він є найближчим до людей представником влади, є, так би мовити, її обличчям. Відтак староста повинен мати відповіді на більшість запитань місцевих мешканців, знати як відстоювати їхні права. Словом, бути компетентним з широкого кола питань, які хвилюють громаду. Тому ми й вирішили організувати цикл навчання, яке поєднує теорію з практикою, для низової ланки місцевого самоврядування. Як свідчать перші відгуки, подібне навчання на часі, старости на нього чекали. Тим більше при високому рівні актуалізації питання пошуку роботи на селі.

Перше питання програми навчання, на якому були присутні перші 148 старост, стосується актуальних питань забезпечення соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах децентралізації. Тема викликала жвавий резонанс. На численні запитання присутніх старост відповіді давали представники обласного центру соціальних служб, у справах дітей та департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації,

Навчання передбачає також всебічне обговорення питань щодо повноважень та визначення правових засад діяльності інституту старост, надавачів соціальних послуг на рівні громади, соціально-правовий захист дітей, розглядається нова модель реалізації політики соціального захисту населення в умовах децентралізації, надання державних допомог, субсидій, пільг тощо.

Після завершення навчання старости отримають сертифікати.