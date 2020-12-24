Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:18113

На Сумщині започатковано навчання старост

Служба зайнятості Сумщини спільно з регіональною асоціацією міст України вчить старост.

Сумське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з Державним навчальним закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» започаткували навчальні семінари для старост.

-                 Староста – важливий учасник процесу розвитку місцевого самоврядування, - зауважує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Адже саме він є найближчим до людей представником влади, є, так би мовити, її обличчям. Відтак староста повинен мати відповіді на більшість запитань місцевих мешканців, знати як відстоювати їхні права. Словом, бути компетентним з широкого кола питань, які хвилюють громаду. Тому ми й вирішили організувати цикл навчання, яке поєднує теорію з практикою, для низової ланки місцевого самоврядування. Як свідчать перші відгуки, подібне навчання на часі, старости на нього чекали. Тим більше при високому рівні актуалізації питання пошуку роботи на селі.

        Перше питання програми навчання, на якому були присутні перші 148 старост, стосується актуальних питань забезпечення соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах децентралізації. Тема викликала жвавий резонанс. На численні запитання присутніх старост відповіді давали представники обласного центру соціальних служб, у справах дітей та департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації,

          Навчання передбачає також всебічне обговорення питань щодо повноважень та визначення правових засад діяльності інституту старост, надавачів соціальних послуг на рівні громади, соціально-правовий захист дітей, розглядається нова модель реалізації політики соціального захисту населення в умовах децентралізації, надання державних допомог, субсидій, пільг тощо.

        Після завершення навчання старости отримають сертифікати.

Общество Децентралізація
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Журналіст з Сумщини серед переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт про децентралізацію
24.12.2020 10:20

Журналіст з Сумщини серед переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт про децентралізацію

22 грудня у Міністерстві розвитку громад та територій пройшла онлайн-церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та...

Новости

На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:25
В Сумах дали 10 лет за решеткой за убийство
Сегодня 15:23
На Сумщині започатковано навчання старост
Сегодня 15:18
В Сумах маршрутка чуть не сбила на переходе людей (видео)
Сегодня 15:05
В Сумах умерла медсестра, которая всю жизнь посвятила детской больнице
Сегодня 14:46
На Сумщине вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате
Сегодня 14:37
На Сумщине снова будут прививать детей от туберкулеза: поступили 14000 доз вакцины
Сегодня 13:58
В Сумах стартовал чемпионат Национальной полиции Украины по рукопашному бою
Сегодня 13:31
Липоводолинский «Альянс» сыграет домашний матч в Байраке
Сегодня 13:25
В Сумах растрепался флаг возле памятного знака «Борцам за волю Украины»
Сегодня 12:58
Сумские «барсята» стали третьими в Полтаве
Сегодня 12:40
В Сумах псевдоврачи выманили у женщины 80 000 гривен
Сегодня 11:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що варто знати коли, турбують колектори
Сегодня 15:00
Жители Сумщины, получавших субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Сегодня 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Сегодня 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Сегодня 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
Вчера 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 14:58
Во что одевать новорожденного
Вчера 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Вчера 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.