В Сумах умерла медсестра, которая всю жизнь посвятила детской больнице

«Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать силы родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Вечная память...»- говорится в сообщении на странице больницы в Фейсбуке.
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