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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:46454

В Сумах умерла медсестра, которая всю жизнь посвятила детской больнице

Коллектив КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» выражает искренние слова соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти медицинской сестры неврологического отделения Стародуб Надежды Николаевны, которая почти всю свою жизнь посвятила работе в детской больнице.

«Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать силы родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Вечная память...»- говорится в сообщении на странице больницы в Фейсбуке.

Общество Утрата
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