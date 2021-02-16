В Сумах умерла медсестра, которая всю жизнь посвятила детской больнице Коллектив КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» выражает искренние слова соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти медицинской сестры неврологического отделения Стародуб Надежды Николаевны, которая почти всю свою жизнь посвятила работе в детской больнице.

«Трудно найти слова утешения, когда происходит непоправимое - смерть близкого человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать силы родным перенести боль утраты, а душу покойной принять в Царство Небесное. Вечная память...»- говорится в сообщении на странице больницы в Фейсбуке.