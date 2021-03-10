На Сумщине снова будут прививать детей от туберкулеза: поступили 14000 доз вакцины В Сумскую область поступили 14 000 доз вакцины от туберкулеза для детей.

Учреждения здравоохранения получают их в соответствии с графиком. Об этом Суспільному рассказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

Напомним: с конца января в Сумах младенцам не делали прививки против туберкулеза из-за отсутствия вакцины БЦЖ.

«У нас есть готовое распределение. Оно направлено в учреждения здравоохранения, в районы, и они согласно своим графикам, и по возможности, получают вакцину БЦЖ. Обязательно вакцина пошла и в родильные дома, потому что дети прививаются еще в роддоме», - сказала она.

Г-жа Хомета рассказала, как вакцинировать детей, которым не сделали прививки в роддоме: «Ничего страшного, потому что, во-первых, в выписках отмечается, что ребенок не привит. Он берется на усиленный контроль семейным врачом. И если не прошло два месяца после выписки из роддома, то ребенка прививают, даже без предварительного манту. Если прошло больше времени, то мы понимаем, что инфицирование туберкулезом у нас в быту есть, то перед тем, как делать прививку, осуществляется постановка манту и при отрицательной пробе - ребенка прививают».