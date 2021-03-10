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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:31273

В Сумах стартовал чемпионат Национальной полиции Украины по рукопашному бою

Сегодня, 16 марта, в манеже СумГУ состоялось торжественное открытие чемпионата.

В течение двух дней 28 команд со всей Украины будут соревноваться за звание сильнейшей среди полицейских.

В соревнованиях принимают участие команды Главных управлений Национальной полиции в областях, Департаментов стратегических расследований, полиции охраны и патрульной полиции. Около 250 участников в течение двух дней будут демонстрировать свои навыки и умения по рукопашному бою. Чемпионат проходит при поддержке Федерации рукопашного боя Украины.

Его открыл начальник Главного управления Александр Анохин: «Рады приветствовать всех гостей, коллег на Сумщине. Сегодня здесь собрались полицейские со всей страны. Среди них мастера спорта, чемпионы Украины и чемпионы Европы. Хочу пожелать всем участникам достойно выступить и добиться победы в честной борьбе. Слава Украине!».

Президент Всеукраинской Федерации рукопашного боя Юрий Радченко поздравил всех с началом соревнований и отметил, что по результатам этих соревнований будет формироваться новая сборная команда, которая в этом году примет участие в Кубке Президента Украины по рукопашному бою, который будет проходить в столице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Спорт
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