В Сумах псевдоврачи выманили у женщины 80 000 гривен В полицию обратилась 58-летняя сумчанка с сообщением о том, что стала жертвой телефонных мошенников.

На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который представился врачом одной из городских больниц. Он сообщил, что дочь заявительницы попала в дорожно-транспортное происшествие и получила тяжелые телесные повреждения. Девушке нужна немедленная операция, которая стоит 80000 гривен. Оставаясь с потерпевшей на связи, псевдоврач подослал по месту жительства женщины своего «помощника», который забрал деньги на несуществующую операцию. Впоследствии женщина позвонила дочери, таким образом выяснив, что попала в ловушку мошенников.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.