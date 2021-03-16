В Сумах новый главный прокурор с Луганщины Коллективу окружной прокуратуры города Сумы представили нового руководителя.

Сегодня, 16 марта, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець представил коллективу Окружной прокуратуры города Сумы нового руководителя - Андрея Кузьмина.

«В органах прокуратуры Андрей Владимирович работает более 13 лет, поэтому имеет значительный опыт и потенциал, и я убежден, что сможет организовать работу прокуратуры на должном уровне. Задач много, но работая единой командой, вы добьетесь необходимого результата», - отметил Алексей Тубелець.

В свою очередь Андрей Кузьмин поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что вместе с обновленным коллективом будет работать для укрепления законности и поддержания правопорядка.

Справка

Кузьмин Андрей Владимирович родился в 1985 году, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого в 2007 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности следователя военной прокуратуры Луганского гарнизона Центрального региона Украины. В течение 7 лет занимал различные должности в военной прокуратуре Харьковского гарнизона Центрального региона Украины, 2 года работал в должности прокурора военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины, более 2 лет - первый заместитель военного прокурора Луганского гарнизона военной прокуратуры объединенных сил, предыдущая занимаемая должность - военный прокурор Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил. Награжден знаком отличия Президента Украины «За участие» в антитеррористической операции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.