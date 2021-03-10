Кто в Сумах сегодня без воды? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о временных неудобствах в жилых домах в связи с выполнением жилищными организациями регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Речь идет о домах по адресам: ул. Интернационалистов, 22 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), пр-т Курский, 129, ул. Р. Атаманюка, 35 (замена стояков и кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ковпака, 13 (замена труб холодной воды в квартире), ул. Петропавловская, 123, пр-т М. Лушпы, 39/1 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Нахимова, 21, ул. Ильинская, 51г, ул. Котляревского, 2/7, ул. Интернационалистов, 43 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ильинская, 51/1, ул. Садовая, 33 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Бельгийская, 18 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире).

Водоснабжение в этих домах отключено до завершения работ.