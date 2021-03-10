На Сумщине пьяный подорвал гранату Происшествие произошло 15 марта, около 6:00 в пгт Великая Писаревка.

В полицию поступило сообщение от 39-летнего мужчины о том, что он услышал сильный хлопок, похожий на взрыв, прогремевший неподалеку от его домохозяйства. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством отдела полицейской деятельности №1 (пгт Великая Писаревка).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ход событий того утра. Выяснилось, что между 39-летним заявителем и его 61-летним отцом возникла ссора. В ходе которой, пожилой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно показывал предмет, похожий на гранату и угрожал им. А уже через несколько минут, вышел в конец приусадебного участка и подорвал этот предмет.

Сам мужчина объясняет, что нашел взрывоопасное устройство около двух лет назад и оставил себе.

Во время осмотра места происшествия, сотрудники полиции обнаружили металлические осколки, изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.