На Сумщине полиция разыскивает мошенника, который выманил у женщины почти 28000 гривен В Конотопское районное отделение полиции обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенника.

По словам заявительницы, она разместила объявление на одном из Интернет-сайтов о продаже детской коляски. Впоследствии ей позвонил неизвестный и под предлогом оплаты товара, прислал женщине ссылки на фиктивный сайт, где та ввела свои банковские реквизиты, после чего со счета исчезло 27 500 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными при сделках купли-продажи товаров через Интернет, а все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, обязательно проверяйте предоставленную от незнакомцев информацию, и вам не придется быть жертвой мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.