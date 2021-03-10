Сумчане перекрыли дорогу из-за неработающих лифтов (видео) Сегодня утром несколько десятков сумчан перекрыли дорогу на ул. Героев Крут.

Видео выложил в Фейсбуке сумской журналист Михаил Курочкин. Он рассказал, что жильцы дома № 4, в котором не работает несколько лифтов, сегодня вышли на предупредительную акцию. Они рассказали, что перед выборами осенью прошлого года к ним во двор приходил мэр Сум Александр Лысенко, который позиционировал свои походы в народ как «личные приемы мэра». Он обещал жильцам отремонтировать лифты, если те правильно проголосуют. И действительно лифты включили, но в феврале снова отключили. И ни на какие просьбы, заявления, в мэрии не реагируют…