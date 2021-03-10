Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:40173

Сумчане перекрыли дорогу из-за неработающих лифтов (видео)

Сегодня утром несколько десятков сумчан перекрыли дорогу на ул. Героев Крут.

Видео выложил в Фейсбуке сумской журналист Михаил Курочкин. Он рассказал, что жильцы дома № 4, в котором не работает несколько лифтов, сегодня вышли на предупредительную акцию. Они рассказали, что перед выборами осенью прошлого года к ним во двор приходил мэр Сум Александр Лысенко, который позиционировал свои походы в народ как «личные приемы мэра». Он обещал жильцам отремонтировать лифты, если те правильно проголосуют. И действительно лифты включили, но в феврале снова отключили. И ни на какие просьбы, заявления, в мэрии не реагируют…

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:25
Сумчане перекрыли дорогу из-за неработающих лифтов (видео)
Сегодня 09:40
Тростянецкая громада победила в конкурсе проекта «Волонтерство в громаде»
Сегодня 09:07
Сумские дороги остались без ремонта
Сегодня 08:35
Кому в Сумах отключат свет в среду?
Сегодня 08:10
Фонд социального страхования не справляется выплачивать больничные и декретные в срок
Вчера 21:02
Липоводолинский «Альянс» проиграл в Харькове
Вчера 20:55
На Сумщине фиксируют повторные инфицирования COVID-19
Вчера 20:49
Бывшие и нынешние работники «Сумского НПО» митинговали возле областной прокуратуры
Вчера 20:34
МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Вчера 20:33
В Сумах вакцинировался депутат горсовета
Вчера 17:25
В Сумах соревновались воркаутеры
Вчера 16:52
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Сегодня 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Сегодня 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
Вчера 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 14:58
Во что одевать новорожденного
Вчера 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Вчера 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.40; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.30; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
13.10; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.