На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 16 марта в Сумской области 51 521 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 155 человек (Белопольский район - 1, Великописаревский район - 9, Конотоп - 1, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 25, Ромны - 6, Роменский район - 3, Сумы - 49, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 3, Шостка - 18, Ямпольский район - 14).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 735 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 3 (Сумы - 2, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47 514 человек, из них за минувшие сутки - 230 (Белопольский район - 4, Великописаревский район - 2, Глухов - 2, Глуховский район - 1, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 73, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 6, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 12, Ромны - 3, Сумы - 54, Сумской район - 11, Шостка – 28, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 15).