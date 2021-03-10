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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40203

Сумские «барсята» стали третьими в Полтаве

Команда ОЛИСП «Барса» U-14 (2007 г.р.), которую тренируют Павел Захаров и Дмитрий Луценко приняла участие в открытом турнире «Poltava football cup» 11-14 марта.

За победу в турнире соревновались 8 команд, которые были разделены на две группы. В нашу группу вошли такие команды «Молодь-2008» (Полтава), ДЮСШ им. Горпенко-2007 (Полтава) и «ХТЗ» Харьков.

Наша команда выиграла первые два матча, а в решающей игре за выход в финал сыграла 0:0 с харьковчанами, заняв 2-е место в группе за счет меньшей разницы забитых и пропущенных мячей. В матче за 3-е место турнира соперником «Барсы» стал харьковский «Металлиcт 1925», в котором наши команда праздновала уверенную победу и получила бронзовые награды турнира.

Также игроки команды были отмечены индивидуальными наградами: Томашевский Никита стал лучшим игроком команды, а Яременко Артем - лучшим нападающим турнира.

Спорт
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