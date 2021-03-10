Сумские «барсята» стали третьими в Полтаве

За победу в турнире соревновались 8 команд, которые были разделены на две группы. В нашу группу вошли такие команды «Молодь-2008» (Полтава), ДЮСШ им. Горпенко-2007 (Полтава) и «ХТЗ» Харьков.
Наша команда выиграла первые два матча, а в решающей игре за выход в финал сыграла 0:0 с харьковчанами, заняв 2-е место в группе за счет меньшей разницы забитых и пропущенных мячей. В матче за 3-е место турнира соперником «Барсы» стал харьковский «Металлиcт 1925», в котором наши команда праздновала уверенную победу и получила бронзовые награды турнира.
Также игроки команды были отмечены индивидуальными наградами: Томашевский Никита стал лучшим игроком команды, а Яременко Артем - лучшим нападающим турнира.