В Сумах провели футзальный турнир памяти Героя Украины Александра Анищенко В Сумах провели ежегодный турнир по футзалу, посвященный памяти Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко.

Сотрудник украинской спецслужбы погиб в 2014 году при исполнении служебных обязанностей на Востоке нашей страны.

Соревнования прошли в СумГПУ им. А.С. Макаренко, где в 1987-1993 годах учился будущий руководитель спецподразделения «А» Службы безопасности Украины. В турнире приняли участие три команды, а выиграли местные студенты.

Перед началом соревнований отец Героя Украины - Григорий Николаевич, призвал участников и гостей мероприятий помнить всех защитников, которые отдали свои жизни за государственный суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

По итогам турнирной борьбы, победители соревнований получили призовые кубки и грамоты.