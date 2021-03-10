Шосткинские футзалисты с бронзой чемпионата Украины Воспитанники Шосткинской КДЮСШ «Барса» стали бронзовыми призерами чемпионата Украины по футзалу в категории U-11.

Юные спортсмены приняли участие в четырех выездных турах чемпионата Украины, сыграв со сверстниками 18 игр. Заключительный тур состоялся в Черноморске 8-13 марта, по итогам которого шосткинцы завоевали третье место. Чемпионом Украины стала команда из Киева, серебряными призерами - юноши из Черноморска.

Лучший игрок чемпионата Украины U-11-Игорь Кирута. Приз зрительских симпатий в команде КДЮСШ «Барса» г. Шостка получил Матвей Миронець, лучшим игроком команды признали Дмитрия Ждамирова, лучшим игроком атакующего плана - Тимофея Трегуба (31 мяч).

Подготовил спортсменов тренер Юрий Литвинов.