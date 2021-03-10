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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Тростянецкая громада победила в конкурсе проекта «Волонтерство в громаде»

Тростянецкая территориальная громада победила в финальном этапе конкурса «Волонтерство в громаде», организованного Программой «U-LEAD с Европой».

Громада представила на конкурс проект «Развитие и внедрение инструментов по подготовке волонтеров в направлении обеспечения медицинской (в том числе паллиативной) помощи в Тростянецкой громаде».

«Мы приветствуем стремление территориальных громад привлекать дополнительные средства, особенно по такому важному сейчас направлению. Приятно, что среди 17 победителей по Украине есть и громада из Сумской области - Тростянецкая. Ее представители приложили немало усилий для подготовки качественного проекту, и теперь будем совместно работать над его реализацией», - отметила руководитель Сумского регионального офиса Марина Лобова.

Целью конкурса было развитие культуры волонтерства и поощрения волонтерских инициатив в территориальных громадах для преодоления актуальных вызовов, обусловленных пандемией COVID-19.

Этим конкурсом Программа U-LEAD стремится объединить усилия активных жителей и местного самоуправления для улучшения качества жизни в громадах и содействию их устойчивому развитию.

Конкурс проектов был объявлен в конце 2020 года. Отбор проходил в два этапа и завершился в начале марта. Всего в разных областях Украины победу одержали 17 проектов, которые будут внедряться в территориальных громадах Украины в сотрудничестве органов местного самоуправления с некоммерческими организациями, которые и станут исполнителями проектов.

Инициировать и подавать проекты могли сельские, поселковые и городские советы громад с населением до 50 000 человек в сотрудничестве с некоммерческими организациями (общественными объединениями, благотворительными организациями, коммунальными заведениями / учреждениями).

Справка

Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления. U-LEAD способствует прозрачном, подотчетному и многоуровневом управлению в Украине, отвечает на потребности граждан, и расширяет возможности громад.

По материалам Сумского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой»

Общество
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