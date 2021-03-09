Фонд социального страхования не справляется выплачивать больничные и декретные в срок Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако заверяет, что выплаты будут проведены в полном объеме.

Больничные и декретные финансируют Фондом в полном объеме, однако имеются задержки в сроках финансирования, информирует пресс служба Фонда.

Продолжительность задержки колеблется, в зависимости от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млн грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млн грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

«Еще в ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством). Все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи. Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов», - сообщает Фонд. Это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, также на Фонд социального страхования было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное. Так, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2, 4 млрд грн - на 1,5 млн грн больше, чем в декабре 2019-го.