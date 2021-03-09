В Сумах вакцинировался депутат горсовета Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик получил первую прививку от COVID-19.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Вакцинація від COVID-19.

м. Суми, Центр первинної медико-санітарної допомоги 2. Вакцина AstraZeneca/Oxford(Covishield).

Політ нормальний», - написал он.

Напомним: осенью 2020 года он уже переболел коронавирусом.