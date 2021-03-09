В Сумах четыре пожарки приехали тушить возгорание щитовой в многоэтажке 14 марта в 18:35, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой на 5-м этаже многоэтажки по ул. СКД в Сумах.

О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что горение происходит внутри электрического щита, а огнем охвачено электросчетчики, проводку, стены и потолок на площади до 2 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные квартиры граждан.

В 18:45 возгорание локализовали, а в 18:48 - полностью ликвидировали первичными средствами пожаротушения.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.