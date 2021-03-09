В Сумах поймали мошенника Желая помочь осуществить звонок, 36-летний житель Сум дал мобильный телефон знакомому - и попал в мошенническую ловушку.

Находясь дома у своего знакомого, ранее судимый 37-летний мужчина попросил дать ему позвонить. 36-летний сумчанин дал тому свой мобильный телефон. Но назад его так и не получил - гость исчез в неизвестном направлении. Потерпевший, не теряя времени, сообщил о преступлении в полицию.

Правоохранители мужчину разыскали и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. На сегодня злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.