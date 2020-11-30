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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:201589

В Сумах госпитализировали 65 детей с ОРВИ

Об этом сегодня, 15 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1844 случаев заболевания ОРВИ, что на 2,5% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 62% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости превышает на 4,7% пороговый уровень. Госпитализированы на прошлой неделе 121 жителей города - 56 взрослых и 65 детей. Это 6,6% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2058 человек провели вакцинацию против гриппа.

Общество ОРВИ
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