В Сумах 30 классов на самоизоляции Об этом сегодня, 15 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, в школах города заболело 23 ученика и столько же педработников. Поэтому на самоизоляции находятся 30 классов из 1019.

В детсадах заболеваемость меньше – больны COVID-19 3 ребенка и 12 работников, 1 группа на самоизоляции.