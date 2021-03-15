На Сумщине 51366 случаев заболевания COVID-19 По состоянию на 15 марта в Сумской области 51366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 197 человек (Бурынский район - 1, Конотоп - 32, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 4, Лебедин - 8, Лебединский район - 3, Сумы - 131, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 732 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47284 человек, из них за минувшие сутки - 99 (Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 54, Сумы - 33, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 5).