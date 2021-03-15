На Сумщине вакцинировали от COVID-19 еще 50 человек Как сообщили в Минздраве Украины за воскресенье в Сумской области было вакцинировано 50 человек.

Всего с начала кампании – 1766. В Украине привито 2018 человек. С начала кампании привито 53155 человек. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: - Винницкая область - 10 прививок; - Волынская область - 90 прививок; - Днепропетровская область - 170 прививок; - Донецкая область - 260 прививок; - Житомирская область - 70 прививок; - Закарпатская область - 30 прививок; - Ивано-Франковская область - 18 прививок; - Киевская область - 230 прививок; - Кировоградская область - 30 прививок; - Луганская область - 170 прививок; - Львовская область - 50 прививок; - Николаевская область - 80 прививок; - Одесская область - 160 прививок; - Полтавская область - 80 прививок; - Сумская область - 50 прививок; - Тернопольская область - 100 прививок; - Харьковская область - 60 прививок; - Херсонская область - 100 прививок; - Хмельницкая область - 60 прививок; - Черновицкая область -120 прививок; - Черниговская область - 80 прививок. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5044 прививки), наименьшая - в Черниговской области (1006 прививок).