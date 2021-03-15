На Сумщине вакцинировали от COVID-19 еще 50 человек

Всего с начала кампании – 1766.
В Украине привито 2018 человек. С начала кампании привито 53155 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 90 прививок;
- Днепропетровская область - 170 прививок;
- Донецкая область - 260 прививок;
- Житомирская область - 70 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковская область - 18 прививок;
- Киевская область - 230 прививок;
- Кировоградская область - 30 прививок;
- Луганская область - 170 прививок;
- Львовская область - 50 прививок;
- Николаевская область - 80 прививок;
- Одесская область - 160 прививок;
- Полтавская область - 80 прививок;
- Сумская область - 50 прививок;
- Тернопольская область - 100 прививок;
- Харьковская область - 60 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 60 прививок;
- Черновицкая область -120 прививок;
- Черниговская область - 80 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5044 прививки), наименьшая - в Черниговской области (1006 прививок).