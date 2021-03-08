На Сумщине еще 197 случаев заболевания COVID-19

За воскресенье подтверждено 197 новых случаев. Выздоровело 99 человек, - всего 47284. Умер 1 человек, - всего 732.
В Украине 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2497 человек; летальных случаев - 130; выздоровели - 3491 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).
За все время пандемии в Украине заболело - 1467548 человек; выздоровели - 1226007 человек; летальных исходов - 28 433; проведения ПЦР-тестов - 7377404.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 313 случаев;
- Винницкая область - 426 случаев;
- Волынская область - 129 случаев;
- Днепропетровская область - 439 случаев;
- Донецкая область - 85 случаев;
- Житомирская область - 778 случаев;
- Закарпатская - 333 случая;
- Запорожская область - 61 случай;
- Ивано-Франковская область - 330 случаев;
- Киевская область - 464 случая;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская - 19 случаев;
- Львовская область - 552 случая;
- Николаевская область - 310 случаев;
- Одесская область - 407 случаев;
- Полтавская область - 165 случаев;
- Ривненская область - 111 случаев;
- Сумская область - 197 случаев;
- Тернопольская область - 274 случая;
- Харьковская область - 373 случая;
- Херсонская область - 53 случая;
- Хмельницкая область - 329 случаев;
- Черкасская область - 144 случая;
- Черновицкая область - 396 случаев;
- Черниговская область - 94 случая.