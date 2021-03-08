На Сумщине еще 197 случаев заболевания COVID-19 На утро 15 марта в Сумской области уже 51 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За воскресенье подтверждено 197 новых случаев. Выздоровело 99 человек, - всего 47284. Умер 1 человек, - всего 732.

В Украине 6792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2497 человек; летальных случаев - 130; выздоровели - 3491 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27024).

За все время пандемии в Украине заболело - 1467548 человек; выздоровели - 1226007 человек; летальных исходов - 28 433; проведения ПЦР-тестов - 7377404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 313 случаев;

- Винницкая область - 426 случаев;

- Волынская область - 129 случаев;

- Днепропетровская область - 439 случаев;

- Донецкая область - 85 случаев;

- Житомирская область - 778 случаев;

- Закарпатская - 333 случая;

- Запорожская область - 61 случай;

- Ивано-Франковская область - 330 случаев;

- Киевская область - 464 случая;

- Кировоградская область - 10 случаев;

- Луганская - 19 случаев;

- Львовская область - 552 случая;

- Николаевская область - 310 случаев;

- Одесская область - 407 случаев;

- Полтавская область - 165 случаев;

- Ривненская область - 111 случаев;

- Сумская область - 197 случаев;

- Тернопольская область - 274 случая;

- Харьковская область - 373 случая;

- Херсонская область - 53 случая;

- Хмельницкая область - 329 случаев;

- Черкасская область - 144 случая;

- Черновицкая область - 396 случаев;

- Черниговская область - 94 случая.