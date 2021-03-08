Шосткинские хоккеисты взяли «серебро» чемпионата Украины

В чемпионате приняло участие восемь команд. По итогам соревнований команды расположились в следующем порядке:
1. ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка, тренер Бондарчук Виталий
2. КДЮСШ «Барса» г.Шостка, тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь.
3. ХК «Политехник» г.Коростень, тренер Машталир Александр
4. ОДЮСШ ХК «Феникс» Житомирская обл., тренер Мокрицкий Евгений
5. «Барса 2-ШЛИСП» г.Шостка, тренеры Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья.
6. ГДЮСШ №1 (2) г.Винница, тренер Кулеша Александр
7. Сборная Сумской обл., тренеры Тагиева Диана, Белясник Олег
8. ГДЮСШ №1(1) г.Винница, тренер Кулеша Александр
Лучшие игроки чемпионата:
Лучший вратарь Маркович Михаил (ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка);
Лучший бомбардир: Поповченко Богдан (КДЮСШ «Барса» г.Шостка) - 23 мяча;
Лучший игрок чемпионата Акатьев Артем (ДЮСШ «Авангард» г.Калиновка).