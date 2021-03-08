Глуховский биатлонист в ТОП-7 на Кубке IBU Сингл-микст, ставший последней гонкой сезона в Кубке IBU, изначально обещал быть сложным для сборной Украины.

Все основные силы команды были брошены на смешанную эстафету, а в одиночке на старт вышли юниорка Кристина Дмитренко, для которой это была первая эстафета на взрослом международном уровне, а также глуховчанин Денис Насыко, уже дважды бежавший эстафеты в этом сезоне, но оба раза не обходившийся без штрафных кругов, пишет biathlon.com.ua.

Уже после первого рубежа наш дуэт оказался 16-м, хотя Кристина использовала всего один запасной патрон. Но уже после идеального второго этапа Дениса, на котором он избежал запасных патронов, наша команда вернулась в борьбу за места в десятке сильнейших! На экваторе гонки Украина оказалась восьмой, с перспективами соперничать даже за топ-шестерку.

Вообще, Насыко очень здорово проявил себя в этой эстафете, три из четырех рубежей проведя из пяти выстрелов – резкий контраст с личными гонками на этом этапе! И даже несмотря на то, что Дмитренко объективно было сложно конкурировать скоростью с соперницами, и во время женских отрезков наша команда откатывалась назад, на последнюю стрельбу украинцы пришли шестыми!

Увы, здесь сказалось волнение, и еще один рубеж отработать со стопроцентной точностью у Дениса не вышло. Но даже после трех промахов на дистанцию наш финишер отправился восьмым, а за счет скорости на последнем круге отыграл позицию у сборной Чехии, приведя команду на итоговое седьмое место. Признаемся – выше предстартовых ожиданий болельщиков!

Ну а уверенную победу в заключительной гонке сезона одержали норвежцы, захватившие лидерство после второго этапа, и больше не позволившие соперникам приблизиться на дистанцию атаки. И итоговые 20 секунд преимущества над ближайшими соперниками объясняются лишь расслабленностью, с которой Александер-Фьельд Андерсен провел последний круг.

Международный сезон для наших участников Кубка IBU закончен, и теперь спортсмены, наконец, смогут вернуться домой. Правда, до конца остается не ясной судьба чемпионата Украины, который запланирован в Буковеле, начиная с 24 марта. Решение о сроках и вообще возможности проведения турнира мы надеемся узнать в начале следующей недели.

Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+11) +42:10,9

2. Россия (0+6) +20,0

3. Франция (0+8) +41,4

4. Италия (0+10) +1:05,3

5. Швеция (2+7) +1:21,8

6. Германия (0+8) +1:29,3

7. Украина (0+8) +1:38,0