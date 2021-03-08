Сумський дизайнер зробив серію постерів українських митців Сумський дизайнер Дмитро Дубовик зробив серію постерів українських митців.

"Нема сильніш од землетрусу,

Як потрясать серця людей."

"Нарешті доробив серію постерів присвячених українським поетам. В процесі розробки відкрив для себе дуже багато нового, особливо це постать Бурлюка, доки шукав інформацію про нього то був здивований культурою та потенціалом Сумщини – багато видатних людей було в нашому краї, та саме тут писалася історія, яку ми забуваємо.

Головною ідеєю цього проекта – було привернути увагу усіх верств населення до образу українського поета та культури. Дуже хотілось щоб і молодь, і старші люди цікавились тим, що в нас є і тим, що забувається, нажаль.

І може, як стане тепліше, я знову займусь арт-вандалізмом. Всім добра!", – пише на своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Дубовик.