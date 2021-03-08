Сумський дизайнер зробив серію постерів українських митців

"Нема сильніш од землетрусу,
Як потрясать серця людей."
"Нарешті доробив серію постерів присвячених українським поетам. В процесі розробки відкрив для себе дуже багато нового, особливо це постать Бурлюка, доки шукав інформацію про нього то був здивований культурою та потенціалом Сумщини – багато видатних людей було в нашому краї, та саме тут писалася історія, яку ми забуваємо.
Головною ідеєю цього проекта – було привернути увагу усіх верств населення до образу українського поета та культури. Дуже хотілось щоб і молодь, і старші люди цікавились тим, що в нас є і тим, що забувається, нажаль.
І може, як стане тепліше, я знову займусь арт-вандалізмом. Всім добра!", – пише на своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро Дубовик.