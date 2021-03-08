Сумские футзалисты дали бой чемпиону АФФК «Сумы» в овертайме проиграли «Продэксиму».

Сумские футзалисты во втором матче ¼ финала плей-офф Экстра-лиги на выезде уступили херсонскому «Продэксиму» 2:3. Решающий мяч Петр Шотурма забил на восьмой минуте экстра-тайма. В составе сумской команды забивали Роман Зеленский и Дмитрий Игумнов (с пенальти), у хозяев, кроме Шотурмы, отмечались Михаил Волянюк и Дмитрий Сорокин.

После этого матча счет в серии стал 2-0, и теперь команды следующую игру проведут в Сумах. А может и две, если первую сумскую выиграет АФФК «Сумы». Серия продолжится до трех побед.

Напомним: вчера первый матч завершился уверенной победой чемпионов 6:1.