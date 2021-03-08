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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Юлия Джима в ТОП-5 на Кубке мира

Последний день девятого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место стартовал смешанной эстафетой.

Несмотря на то, что сегодняшние гонки практически не оказывают влияния на положение команд в Кубке наций, они, тем не менее, не лишены турнирного смысла: именно сегодня станет известен обладатель еще одного Малого хрустального глобуса сезона 2020/21 – в смешанных эстафетах. Главные претенденты – Норвегия и Франция. Юрай Санитра также продемонстрировал намерение побороться за высокие места в этой гонке, выставив на старт сильнейших на сегодня спортсменов, пишет biathlon.com.ua.

Первый круг гонки получился очень нервным. Мало того, что стартовала гонка под аккомпанемент дождя, так еще и на дистанции не обошлось без инцидентов, закончившихся падением спортсменок. На первой стометровке упала и сломала палку француженка Анаис Шевалье-Буше, затем не вписалась в вираж на белоруска Ирина Кривко, едва не утащив за собой на спуске еще пару-тройку соперниц…

Такой непривычно рваный характер гонки оказался очень некомфортным и для украинского стартера Дарьи Блашко, которая пришла на лежку не в своем темпе и уже на первом рубеже использовала три запасных патрона. Добавив еще один промах в стойке, Блашко передала эстафету девятой, уступив времени лидера 46 секунд.

Впрочем, в таком отставании не было никакой неожиданности, ведь за Норвегию на старте бежала новоиспеченная победительница Кубка мира Тирил Экхофф. Свой этап норвежка провела идеально, без запасных патронов и с лучшей скоростью, в итоге заработав для партнеров по команде почти полуминутный перевес над всеми соперницами. А обойма фаворитов уже на первом этапе получила первую пробоину: Ванесса Хинц в очередной раз завалила эстафетный этап, лишь чудом избегая круга штрафа на каждом рубеже и оставив Германию 21-й с уже двухминутным отставанием!

Правда, уже к середине второго этапа Украина и Германия были почти рядом. Выпускница СумГУ Юлия Джима на втором этапе погналась отыгрывать позиции, но на стрельбище попала в ветровой заряд, следствием чего стал круг штрафа в лежке. Среди команд первой двадцатки лишь у нашей команды на этот момент был круг штрафа… Тем не менее, стойку Юля отработала очень уверенно, быстро закрыв все мишени из пяти выстрелов, в то время как немало соперниц уходили на круги штрафа. А за счет скорости последнего круга общий баланс перемещений по позициям за этап оказался соблюден – Украина осталась девятой, пребывая в борьбе за топ-шестерку.

А вот соперничество за золото к окончанию женской части микста почти утратило интригу. Марте Олсбю Ройселанд прошла свой этап почти так же здорово, как это сделала Экхофф, и Норвегия к экватору гонки получила уже вполне комфортное преимущество в 50 секунд. Вторую и третью позицию оспаривали Франция и Италия, за которых на первых этапах бежали сильнейшие дуэты Анаис Шевалье-Буше/Жюстин Бреза-Буше и Лиза Виттоцци/Доротея Вирер.

Если у кого-то еще оставались сомнения в победе норвежцев, то окончательно их развеял Тарьей Бё, который довел перевес команды до 1:15, даже несмотря на два запасных патрона в стойке. Сложно представить, что должен был сделать Йоханнес Бё, чтобы упустить такой гандикап на заключительном этапе.

А вот французам неприятный сюрприз преподнес Симон Дестьё, заработавший круг штрафа в лежке. Впрочем, ходом Дестьё был неплох, а за счет идеальной стойки он сумел остаться в борьбе за подиум, уступая дуэту Италии и Швеции всего 16 секунд, передав эстафету четвертым.

А сразу за Францией на передачу пришел Артем Прима, который провел идеальный этап! Всего один запасной патрон в стойке – прекрасный показатель для сложных ветровых условий. Скажем, стрелявший в одной время с Артемом россиянин Александр Логинов ушел на два круга штрафа. Третий этап Прима прошел в одной время с Тарьеем Бё, и конкурировала с нами за 5-6 место лишь сборная США – остальные соперники были уже в полуминуте позади.

Так же в дуэте с американцем Лейфом Нордгреном провел свой этап Дмитрий Пидручный, вернувшийся на позицию финишера, по крайней мере в миксте ) И украинский капитан подтвердил свой гораздо более высокий класс, чем у соперника. Все решилось на стойке, которую Дмитрий отработал чисто, а Лейф – с запасным патроном, после чего приблизиться к Пидручному уже не сумел. Украина – пятая в гонке, которая начиналась очень тяжело, но закончилась классическим хэппи-эндом!

В целом, назвать эту гонку особо захватывающей сложно. Виной тому – норвежцы, лишившие микст интриги в борьбе за победу. Йоханнес Бё в итоге пересек финишную черту более чем на минуту раньше соперников. Да и вообще из 25-ти стартовавших команд десять не смогли дойти до финиша – были сняты, как круговые.

Борьба была лишь за второе место на подиуме, в которой на решающей стрельбе стоя сошлись Лукас Хофер и Мартин Понсилуома. Итальянец оказался точнее – и убежал за серебром. А вот швед, использовавший весь комплект запасных патронов, чуть было не поставил под сомнение третье место для скандинавов. Будь точнее преследовавший эту пару Кантен Фийона Майе, он мог посоперничать со шведом на последнем круге. Но француз и сам не обошелся без промаха и финишировал четвертым.

Победа сборной Норвегии в этой гонке принесла им и Малый хрустальный глобус в микстах –сингл-микст уже не может лишить норвежцев первого места в этом зачете, как бы он для них ни закончился. Но от этого борьба в заключительной гонке девятого этапа Кубка мира в Нове-Место не станет менее интересной.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+4)  1:01:24,1

2. Италия (0+10)  +1:08,7

3. Швеция (0+10)  +1:22,7

4. Франция (1+9)  +1:42,3

5. Украина (1+10)  +2:16,5

6. США (0+7)  +2:26,4

Спорт
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