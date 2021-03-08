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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:35128

В Шостке на таксиста напали с пистолетом. Он вынужден был разогнать авто и выпрыгнуть на ходу

В редакцию Шостка.INFO обратился пострадавший водитель такси, 25-летний Ярослав, чтобы обнародовать то, что произошло, потому что волнуется, что виновные не понесут наказания, и от их действий могут пострадать другие.

По его словам, молодой человек только с две недели как устроился на работу на собственном авто «Фольксваген Пассат» в одну из служб такси, сеть которой действует по всей стране. Но и в службе говорят, что такой вопиющий случай у них впервые, ни в одном другом городе Украины такого не было, пишет Шостка.инфо.

По словам Ярослава, он не пьет, не курит, никаких запрещенных препаратов не принимает, и проблем с законом не имел.

В ночь с 11 на 12 марта был на маршруте. В 00:08 ему поступил вызов: надо было забрать пассажира у дома по улице Марата. Человек, который сел в такси у него на переднее сиденье, явно был нетрезв. Заказал маршрут в Садовый микрорайон Шостки (местные его называют Петуховкой). По дороге попросил подобрать товарища. Тот сел сзади. И, как показалось Ярославу, тоже мог быть под действием каких-то веществ, потому что вел себя неадекватно. Пассажиры цеплялись, почему водитель в защитной медицинской маске, мол, знают его, требовали снять маску и били по панелям авто. Таксист остановился, взял подарочную дубинку, которую обычно с собой возил для самозащиты и попросил успокоиться. Те угомонились, и все вместе поехали дальше.

Из разговора пассажиров Ярослав слышал, что те, якобы едут «на разборки» к отцу одного из них. Видел, что мужчина, который сидит рядом, держит в кармане пистолет, видел его рукоятку. В какое-то время мужчины передумали ехать на разборки и заявили, что хотят, чтобы таксист до утра возил их по городу. Таксист отказался, вышел из машины, а те начали угрожать. Один пассажир приставил пистолет, другой выхватил его же дубинку: «Или вези, или убьет и будем ездить без тебя!».

Под угрозой смерти Ярослав сел за руль, но прекрасно понимал, что все равно могут убить. Тогда он разогнал автомобиль, открыл дверь и на скорости выпрыгнул. Успел выхватить из замка зажигания ключ. А без него машина еще некоторое время проехала и остановилась. Злоумышленники бросились догонять таксиста, но ему удалось бежать, и те же побежали в другую сторону.

На бегу, Ярослав звонил в «102». По указанному адресу приехали 5 автомобилей вооруженных автоматами полицейских.

Примечательно, что выпрыгнув из машины, Ярослав травмировался, разбил руки, ноги, кровь хлестала по телефону, вся куртка была тоже в крови. Сейчас раны начали гноиться, потому что ему до сих пор не предоставили медицинской помощи (!). Говорит, сначала не мог ходить, больно было ступить на ногу, ехал в больницу на автомобиле. Обратился в приемное отделение ЦРБ, но там сказали сначала сходить к семейному врачу. Терапевт отказал, мол, здесь криминал, пусть следователь тебя направит к судмедэксперту. А в полиции сообщили, что судмедэксперт не будет осматривать, потому что нет факта нанесения кем-то телесных повреждений (травмировался же сам, выпрыгнув из авто). И следователя долго не назначали, сказали прийти только в понедельник, 15 марта. Так и отсылают от инстанции к инстанции, не предоставив ни помощи, ни обследовав. И Ярослав ходит, может и с переломами костей, сам мажет раны перекисью водорода, чтобы дезинфицировать.

Но самое страшное, говорит Ярослав, что его обидчики могут быть опасными и для других. Вспомнил, что знает их. Мужчинам за 30 лет. Один, который был с пистолетом, работает водителем на одном из маршрутов городского общественного транспорта, попеременно с отцом, с которым тогда ехал разбираться. Говорит, понаслышке знает, что отец у него добрый человек, а вот сына ему неоднократно приходилось «отмазывать» после того, что он совершал.

По словам Ярослава, отец того недавно и ему звонил, пытался договориться, чтобы забрал заявление из полиции.

- Мне не нужны деньги, я не хочу договариваться. Виновные должны ответить по Закону, потому что завтра совершат нападение на кого-нибудь еще, - говорит Ярослав.

И до сих пор его обидчики на свободе, их только допросили в полиции, как и его, когда подал заявление.

В Шосткинском районном управлении полиции прокомментировали, что обращение внесено в журнал единого учета. Все участники конфликта опрошенные. По обращению таксиста проводится проверка.

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